Senatorul Marius Dunca (PSD): „2023 va fi un an al investițiilor” Romania va avea anul viitor un buget care va permite continuarea programului de investiții, dar va reface și echilibrele bugetare, susține senatorul Marius Dunca, președintele PSD Brașov. In opinia parlamentarului brașovean, pentru anul 2023 este propus un buget bazat pe proiecte, menit sa asigure o cheltuire cat mai riguroasa și eficienta a banilor publici. In proiectul de buget pregatit de PSD pentru anul viitor sunt alocate sume record pentru investiții, dar și pentru susținerea populației și sprijinirea mediului economic. Numai pentru investiții este alocata suma de 110 miliarde de lei, reprezentand… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

