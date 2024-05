Stiri pe aceeasi tema

- Un spital 'angajeaza' caini de terapie pentru a ridica moralul pacienților de la terapie intensiva.Joel Bueno a varsat lacrimi de bucurie cand oaspeții sai cu patru picioare au intrat in unitatea de terapie intensiva dintr-un spital din Spania, unde fusese internat din cauza unui

- Un cuplu de francezi din Nice a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru deținerea a 159 de pisici și 7 caini in apartamentul lor de 80 mp. Animalele au fost descoperite anul trecut traind in condiții mizere, suferind de malnutriție, deshidratare, și avand paraziți, conform BBC.

- O clujeanca a fost atacata de mai mulți caini dupa ce a ieșit cu cațelul la plimbare pe bulevardul Muncii. Femeia reclama ca animalele se plimba libere pe strazi, insoțind persoane care cauta prin tomberoane, care probabil le hranesc. Tanara susține ca a scapat teafara din atac, cu ajutorul a doi barbați…

- Pana pe 3 aprilie se pot depune dosarele pentru 60 de posturi de agenți de poliție și conductori caini scoase la concurs de mai multe inspectorate de poliție din țara. Printre acestea se numara și un post Agent II (și conductor caini), prevazut cu gradul de Agent șef principal de poliție, la Poliția…

- Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa, potrivit tion.ro. „Din primele verificari efectuate, rezulta…

- Parintele Pimen de pe Athos critica dur romanii care au animale de companie: Au ajuns sa aiba doi caini, doua mate in casa si 10 avorturi Parintele Pimen Vlad este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați duhovnici ai momentului. Datorita curajului sau de a spune lucrurilor pe nume, fara menajamente,…

- ”La data de 28 februarie 2024, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat o actiune in zona Campu lui Neag, din orasul Uricani, in cadrul careia a fost depistat un barbat in varsta 53 de ani, care detinea un adapost improvizat pozitionat pe raza Ocolului…

- Firma Salubritas SA, administratorul adapostului de caini din Piatra-Neamț, organizeaza in fiecare luna, de obicei spre sfarșitul saptamanii sau chiar in week-end, targuri de adopție, la care iubitorii acestor animale de companie s-au obișnuit sa vina. Nu neaparat pentru ca iși doresc sa ia acasa un…