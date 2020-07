Senatorul Lucian Iliescu cere amânarea alegerilor - Este imperios necesar acest lucru Senatorul PMP Lucian Iliescu cere amanarea alegerilor dincauza epidemiei de COVID-19 și a accesului dificil la informație pentru unele categorii sociale. „In urma cu o luna vorbeam de amanarea alegerilor și asta pentru ca e greu de gestionat o campanie in situație de criza. Nu toți alegatorii se pot informa din spațiul online, iar accesul pe TV al tuturor candidaților e, practic, imposibil. Mai presus de jocurile politice, de activitatea fiecaruia dintre noi, primeaza sanatatea cetațenilor. Vedem ca avem inclusiv localitați aflate in carantina. Azi, e o noua zi in care Romania atinge… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

