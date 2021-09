Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția se zguduie din temelii. Nemulțumirile iscate la nivelul USR PLUS de recent anunțata decizie privind revocarea lui Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiției au fost urmate de discuții la nivelul conducerii formațiunii politice. Și la primele decizii. Din direcția USR PLUS s-a transmis,…

- USR PLUS anunta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Citu, caruia ii reproseaza ca „a aruncat tara in criza” politica. „USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, in nicio formula de guvernare. Cerem Coalitiei sa ia act de lipsa unei majoritati care sa sustina…

- S-a incheiat sedinta Biroului National al USR PLUS. Coalitia va sustine o motiune de cenzura impotriva premierului Florin Citu. "USR PLUS anunta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Citu, care a aruncat tara in criza politica. USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici,…

- Președintele interimar al PSD Cluj, Alexandru Cordoș, este in asentimentul lui Marcel Ciolacu care a anunțat intenția social-democraților de a depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Florin Cițu.

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca va candida la conducerea formatiunii si si-a exprimat increderea ca vor exista si alte persoane care sa se inscrie in competitia pentru sefia partidului. „O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan Barna – n.r.) si o sa facem tot ce e mai…

- Fostul ministru al Mediului, deputatul umanist Gratiela Gavrilescu, anunta ca va sustine si va vota atat motiunea simpla impotriva ministrului Cristian Ghinea, cat si motiunea de cenzura anuntata de PSD. Gavrilescu sustine, intr-o declaratie politica transmisa marti presei, ca PNRR nu este…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD a precizat, marti, in cadrul unei declaratii de presa ca social democratii vor depune o motiune de cenzura impotriva guvernului Citu cu scopul de a decupla banii publici de la clientela PNL.

- Marcel Ciolacu a anunțat ca social-democrații vor depune moțiune simpla impotriva ministrului investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, dupa care vor depune moțiune de cenzura: „Este inacceptabil așa ceva”.