Senatorul Ion Ganea exclus din PSD Consiliul Politic National al PSD a decis, joi, excluderea parlamentarului Ion Ganea. Decizia conducerii PSD are loc în contextul în care acesta a lipsit de la sedința Biroul Permanent al Senatului care trebuia sa introduca în dezbatere proiectul de lege care poate amâna data alegerilor parlamentare.

Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro ca Ion Ganea a fost exclus din partid în ședința Consiliului Politic Național. Ganea va fi înlocuit și din functia de secretar al Biroului permanent al Senatului într-o sedinta de plen

