Senatorul Daniel Zamfir, anunţ important despre legea dării în plată Iata postarea politicianului Daniel Zamfir: "Ieri CCR a publicat motivarea cu privirea la neconstitutionalitatea articolului care impune criterii de individualizare a starii de impreviziune. Doua concluzii importante:

1. Parlamentul poate impune criterii, doar ca 20% devalorizare a monedei nationale, e prea putin(?!?). Pentru asta voi solicita o audienta la CCR sa-mi indice cat trebuie sa fie pragul ca sa fie constitutional.

2. CCR recunoaste ca instantele aplica in mod eronat deciziile care au vizat darea in plata si impreviziunea!!! Aici, sincer, chiar nu știu ce se poate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

