- Consilierii locali vor analiza și vor vota in ședința deliberativului de la sfarșitul acestei luni proiectul de acordare a titlului de „Cetațean de Onoare" rectorului Universitații „Ștefan cel Mare", prof.univ.dr.ing. Valentin Popa. Primarul municipiului Suceava, Ion ...

- Actrita Rodica Mandache a primit Premiul de Excelenta pentru intreaga activitate artistica din partea organizatorilor Festivalului Serilor Filmului Romanesc, in cadrul unei gale special organizate in Piata Unirii, cu aceasta ocazie fiindu-i conferit si titlul de "Cetatean de Onoare al Municipiului…

- Campioana olimpica Ancuța Bodnar a devenit „Cetațean de onoare” al comunei sale natale, Vatra Moldoviței. La Tokyo, Ancuța a cucerit aurul alaturi de botoșaneanca Simona Radiș, in proba de dublu vasle. Titlul i-a fost acordat intr-o ședința a Consiliului Local Vatra Moldoviței. Primarul Virgil Saghin…

- Asociația Naționala Cultul Eroilor “Regina Maria” – filiala “Gl. D.P.Tocineanu” Lugoj a propus autoritaților lugojene acordarea titlului de “Cetațean de Onoare al municipiului Lugoj” profesorului pensionar Nicolae Streian, in varsta de 97 de ani, veteran de razboi, participant la luptele de…

- Este o tradiție ca in fiecare an, de Ziua Timișoarei, in ședința festiva a consiliului local, sa fie decernate titluri de Cetațean de Onoare al orașului. Consilierii locali au votat, marți dupa-masa, pentru acordarea de noi titluri pentru trei personalitați ale orașului: Smaranda Vultur, Dorin Bratu…

- Preotul Doru Gheaja și Col. rtr. ec. Strajan Ioan, cetațeni de onoare a municipiului Alba Iulia”. Hotararea, pe masa consilierilor locali Preotul Doru Gheaja și Col. rtr. ec. Strajan Ioan, cetațeni de onoare a municipiului Alba Iulia”. Hotararea, pe masa consilierilor locali Preotul Gheaja Doru-Romul…

- SAMBATA| Ceremonia de decernare a titlurilor de cetațeni de onoare ai Municipiului Alba Iulia pentru cinci personalitați locale SAMBATA| Ceremonia de decernare a titlurilor de cetațeni de onoare ai Municipiului Alba Iulia pentru cinci personalitați locale Sambata, 3 iulie, incepand cu ora 10:00 la Spațiul…

- Campionul piteștean Robert Glința va primi astazi Titlul de ”Cetațean de Onoare al municipiului Pitești”. ”Sunt convins ca va fi desemnat cel mai bun sportiv in anul 2021”, transmite primarul Piteștiului, Cristian Gentea, care mai precizeaza ca inotatorul Robert Glința ajuta și alți sportivi valoroși.…