Senatorul Andrei Postică a demisionat din USR: „Mă aflu în trenul care a părăsit Gara Noul USR” O noua demisie din echipa parlamentarilor USR. Dupa ce in urma cu doua saptamani iși anunța demisia deputata Cosette Chichirau, a demisionat din partid și senatorul Andrei Postica, fost președinte al USR Galați. Andrei Postica, in varsta de 45 de ani, a fost votat de galațeni la alegerile parlamentare din 2020, pentru ca era unul din noii veniți in politica locala, dominata de „vechea garda”, din anii 90. Postica a absolvit Facultatea de Mecanica din cadrul Universitații Dunarea de Jos din Galați și, inainte de a intra in politica, a fost manager de proiect și expert fonduri europene in cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

