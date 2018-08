Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american John McCain, erou din Vietnam si fost candidat la presedintia Statelor Unite, a murit la vârsta de 81 de ani. El fusese diagnosticat anul trecut cu o tumora cerebrala agresiva si a fost supus unui tratament medical, la care însa a renuntat vineri. Anuntul…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a subliniat valentele defensive ale scutului antiracheta si importanta sa strategica pentru Romania, pentru Statele Unite ale Americii si statele NATO in ansamblu, in cadrul unei intrevederi avute luni cu ...

- Guvernatorul statului Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat anul 2018 ca fiind Anul Centenarului României în statul pe care îl conduce. Potrivit unui comunicat al Ambasadei României în SUA, Pete Ricketts a emis o proclamație prin care saluta celebrarea Centenarului…

- "Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.…

- La sediul Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii a avut loc intrevederea ambasadorului George Cristian Maior cu senatorul Robert Menendez, co-presedinte al Comitetului pentru relatii externe din Senatul SUA.

- Gabriel Oprea a scris ca: „In octombrie 2015, in cadrul unei vizite oficiale la Washington DC, am semnat, impreuna cu șeful Departamentului de Justiție, Procurorul General al SUA, Loretta Lynch, Acordul dintre Romania și SUA pentru intensificarea cooperarii in prevenirea și combaterea infracțiunilor…