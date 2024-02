Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le cere colegilor de coaliție un calendar clar, asumat politic, pentru organizarea alegerilor din acest an și spune ca, pana cand nu va fi luata o decizie politica, nu va fi stabilita nicio comasare a alegerilor.

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Parlamentarii PSD nu vor vota nicio modificare legislativa in ceea ce privește comasarea alegerilor sau decalarea alegerilor, a declarat Marcel Ciolacu, președinte al partidului și prim-ministru al Romaniei. Liderul PSD a amintit ca alegerile europene au fost programate…

- Anul electoral 2024 este caracterizat drept un an electoral pur: conform programarilor, ar trebui sa avem in acest an alegeri europarlamentare, alegeri locale, alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare. Este un efort, inclusiv financiar, pe care Romania trebuie sa il faca pe altarul democrației.…

- Comasarea alegerilor de anul acesta ii preocupa pe politicieni, nu insa și pe alegatori, interesați de cu totul alte probleme. Daca PSD ar sta bine in oricare dintre variante, potrivit estimarilor care circula prin presa, PNL ar fi perdantul daca nu poate ”forța” o comasare. In ce condiții ar accepta…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, afirma, intrebat ce parere are despre comasarea alegerilor, ca niciunul dintre romanii cu care a discutat in interactiunile sale cu populatia nu i-a ridicat aceasta problema. „Nu m-a intrebat niciun roman de comasari, m-au intrebat cu totul si cu totul alte…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca subiectul comasarii alegerilor nu este o prioritate pentru romani, in conditiile in care nu l-a oprit nimeni pe strada sa il intrebe despre comasare, ci despre nivelul de trai. „Una e discutia in interiorul fiecarui partid, alta e discutia in coalitie. Haideti…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca nu este o problema urgenta a romanilor comasarea alegerilor din acest an. „Nu cred ca… Se discuta foarte mult in ultimul timp pe comasarea alegerilor, dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor. Categoric ca vor fi discuții in interiorul PSD și in interiorul PNL,…

- Ce spune Alina Gorghiu despre comasarea alegerilor de anul viitorMinistrul Justitiei, Alina Gorghiu, sustine comasarea alegerilor de anul viitor pentru ca acest lucru inseamna si o economie la bugetul de stat. Gorghiu a precizat, insa, ca nu s-a ajuns la un acord in coalitie pe aceasta tema, anunța…