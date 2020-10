Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, taxatoare la regia de transport in comun din Suceava, tocmai bause o gura de apa, s-a inecat și a tușit in masca. Imediat s-a trezit atacata din senin de un barbat, care a sarit de pe scaun, țipand ca „are Covid!”, scrie Monitorul de Suceava.„Cand autobuzul a ajuns in stație, m-a prins de maini…

- PSD primește lovitura dupa lovitura, asta dupa ce rezultatele de duminica nu au fost imbucuratoare. In cursul acestei dimineți, liderul PSD a anunțat ca este suspect de COVID-19, dupa ce a intrat in contact cu alți trei membri PSD din Salaj, saptamana trecuta. Aceștia au fost testați recent cu COVID-19,…

- Raportul arata ca o femeie sanatoasa de 37 de ani „a fost confirmata cu mielita transversa" dupa ce a primit a doua doza de vaccin, și a fost spitalizata pe 5 septembrie. Patru zile mai tarziu, AstraZeneca a negat acuzațiile potrivit carora un participant ar fi fost confirmat cu aceasta stare neurologica…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, internat de la 3 septembrie din cauza unei infectii pulmonare grave cauzata de COVID-19, a iesit luni din Spitalul San Raffaele din Milano. „A fost o incercare grea, insa gratie cerului si medicilor de la San Raffaele, am trecut peste ea. A fost poate cea mai…

- Fostul senator Dan Tataru, care a detinut si doua mandate de secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a murit, duminica, la varta de 51 de ani, dupa ce a fost congirmat cu coronavirus. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca pacientul a intrat in stop cardio-respirator inainte de a putea…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro spune ca are „mucegai” in plamani. Acesta a declarat, joi, ca urmeaza un tratament cu antibiotice din cauza unei infecții pe care a dobandit-o recent și care l-a facut sa se simta slabit, informeaza Reuters. „Numai ce am facut un test de sange. Ieri ma simțeam slabit.…

- Uniunea Europeana a alocat Romaniei 79,9 miliarde de euro, din bugetul pentru 2021-2027. Dintre acestia, peste 46 miliarde de euro sunt bani din bugetul traditional al UE. Daca reuseste sa-i incaseze, Romania nu trebuie sa ii mai dea inapoi. Sunt fonduri nerambursabile. Romania mai primeste 33,5 miliarde…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost din nou testat pozitiv pentru COVID-19, a anuntat miercuri Ministerul Comunicatiilor, citat de DPA si Reuters. Presedintele in varsta de 65 de ani are o stare de sanatate buna, a raspuns guvernul prin e-mail unei solicitari de informatii din…