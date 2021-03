Senatoarea ȘOȘOACĂ, un nou număr în Parlament: ”Opriți odată starea de alertă” Senatoarea Diana Sosoaca a continuat sa dezinformeze in legatura cu pandemia si luni, in timpul dezbaterilor legate de proiectul de buget. Ea a sustinut din nou ca Cehia a anulat starea de alerta in conditiile in care, dimpotriva, Cehia a introdus noi restrictii. Ministrul Voiculescu demonteaza o minciuna rostogolita de PSD-iști „Aud aici numai nonsensuri despre un buget despre care habar nu aveti. Opriti odata starea de alerta, cum a facut Cehia! Dar, evident, cum sa mai faceti achizitii fara licitatii, da? O sa vedeti ca merge bine Romania”, a strigat Sosoaca de la tribuna Parlamentului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

