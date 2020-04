Senat. Propunerea legislativa privind preventia si depistarea precoce a diabetului, adoptata

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Sanatate a dat raport favorabil pe proiectul PSD, care prevede mai multe beneficii pentru copiii cadrelor medicale care isi pierd viata in lupta cu COVID-19, anunța Antena3. Proiectul a fost inițiat de senatorul PSD Florin Orțan, de profesie medic, și a fost depus la inceputul lunii la…

- Senatul are programata miercuri o sedinta de plen, care se va desfasura in sistem de audioconferinta, pe ordinea de zi aflandu-se mai multe proiecte. Astfel, senatorii ar putea dezbate si vota propunerea legislativa privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, initiata…

- La finele lunii februarie, la Senatul Romaniei a fost publicata propunerea legislativa privind consolidarea monedei nationale ca moneda unica de plata pe teritoriul Romaniei, pe procedura de urgenta. Aceasta se afla in dezbatere publica si vine la propunerea deputatilor PSD.Conform propunerii legislative,…

- Noi zile libere pentru bugetari. Propunerea legislativa a fost adoptata in unanimitate Conform unei propuneri legislative adoptate miercuri, in unanimitate (92 de voturi „pentru”), de Senat, angajatii din invatamant vor beneficia de zile libere pentru a sarbatori Vinerea Mare, prima si a doua zi de…

- Bunicii care au grija de nepoti ar putea primi o indemnizatie in valoare de 650 de lei, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit de senatori. Ca sa intre in vigoare masura trebuie sa fie adoptata si de Camera Deputatilor.Bunicii pot primi suma de 650 de lei daca isi ingrijessc nepotii in varsta de…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in calitate de for decizional, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei, potrivit careia numarul maxim de elevi in clasele de gimnaziu, liceale si profesionale se reduce de la 30 la 26. Propunerea…

- Senatul a aprobat, luni, propunerea legislativa referitoare la acordarea de sprijin financiar pentru plata tratamentelor victimelor incendiului de la Colectiv pe durata intregii vieti a acestora. Cu unanimitatea voturilor senatorilor prezenti (111) a fost adoptata propunerea legislativa initiata de…

- Ziarul Unirea Intalnire tematica la DGASPC Alba pentru creșterea gradului de constientizare si promovarea actiunilor ce vizeaza prevenția, depistarea și asistența precoce a bolilor mintale Intalnire tematica la DGASPC Alba pentru creșterea gradului de constientizare si promovarea actiunilor ce vizeaza…