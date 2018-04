Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-19 aprilie a.c., Senatul Romaniei gazduiește Primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9), eveniment organizat la inițiativa comuna a președintelui Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, și a mareșalului Senatului Republicii Polone, Stanislaw Karczewski. La Summit participa delegațiile…

- Tariceanu a participat joi la 'Romanian Save and Rescue Forum', cu tema 'Solutii inteligente pentru combaterea situatiilor de criza aparute in urma calamitatilor naturale sau a atacurilor teroriste', eveniment desfasurat la Palatul Parlamentului. 'Doresc sa salut aceasta initiativa ca pe o…

- Calin Popescu-Tariceanu, Președintele Senatului Romaniei, i-a primit pe șefii delegațiilor participante la Prima Reuniune a Miniștrilor Apararii a Formatului București (B9), inalți oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria, precum și reprezentanți…

- Agentia France Presse a constatat miercuri ca acest text a fost tradus si afisat, de exemplu, pe site-urile ambasadelor la Paris si Buenos Aires, dar inca nu la Washington, Madrid sau Tel Aviv.Apelul presedintelui Senatului, Stanislaw Karczewski - membru al partidului conservator Dreptate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, președintele Senatului a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica…