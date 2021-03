Am inchis multe robinete de bani publici si o voi mai face, vom incuraja exporturile si vom promova activitatea de internationalizare a firmelor, a afirmat marti, la Senat, ministrul Economiei, Claudiu Nasui, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa, intitulata "O Romanie in agonie, cu Nasui la Economie".



"Am inchis multe robinete de bani publici si inca o voi mai face. Am o veste proasta pentru dumneavoastra. Sa stiti ca n-am aflat eu inca de toate robinetele din minister, dar pe masura ce aflu le voi inchide pe toate si, evident, acolo unde s-au facut jafuri voi anunta organele…