Stiri pe aceeasi tema

- Deși riscul de a contracta boli din nisip sau din apa marii este relativ mic, este important sa aflam care sunt potențialele riscuri și sa luam masuri de precauție pentru a ne proteja.Exista o serie de boli care pot fi asociate cu nisipul de pe plaja. De exemplu, nisipul poate fi contaminat cu bacterii…

- Tanarul a fost scos inconstient din apa marii de catre salvamari si i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul acestuia, potrivit ISU Constanța, citat de site-ul local Ziua Constanța.Barbatul, in varsta de 22 de ani, a disparut in apa marii duminica…

- In randurile ce urmeaza este redat un mesaj de pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne din Romania, cu privire la activitatea de securitate desfasurata la festivalul Neversea. Festivalul a avut loc in perioada 6 9 iulie, pe plaja Modern din municipiul Constanta. "Voi cei care ati fost…

- In imagini se vede cum barbatul sta la malul marii și se epileaza pe picioare. In tot acest timp, un alt barbat sta la cațiva metri de el și il filmeaza, fara sa ii atraga atenția. @florentina0702 #costinesti #07 ♬ sunet original - Florentina 07 Iar asta nu ar fi tot: potrivit celui care a postat imaginile…

- O turista a murit marți pe o plaja a insulei Thassos din Grecia. Singura ambulanța existenta in zona a avut nevoie de aproape o ora pentru a ajunge acolo. Femeia de aproximativ 45-50 de ani din Cehia se afla in vacanța in pe o insula din nord-vestul Marii Egee. Potrivit martorilor, femeia s-a prabușit…

- La data de 24 spre 25 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, au desfasurat o actiune pentru mentinerra climatului de ordine si siguranta publica, prevenirea si combaterea faptelor de incalcare…