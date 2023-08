Stiri pe aceeasi tema

- In vreme de canicula, deshidratarea este un pericol real. Din cauza caldurii, corpul pierde multe lichide, iar organismul are de suferit. Care sunt semnele deshidratarii si ce complicatii pot aparea, ne spune dr. George Burlacu, medic specialist medicina de urgenta.

- Depresia este o boala psihica ce se caracterizeaza printr-o stare de spirit general scazuta. Prin urmare, nu este surprizator faptul ca unele dintre cele mai comune simptome sunt lipsa de energie și tristețea. Dar exista un alt semn, susțin specialiștii, pe care l-ai putea observa cand gatești.

- Terapia cognitiv-comportamentala (TCC) utilizata pentru a trata dependența de social-media poate contribui benefic și la imbunatațirea starii psihice și vindecarea depresiei, arata un nou studiu. Mai exact, cercetatorii de la University College London (UCL) au constatat ca in 70% dintre situațiile studiate…

- Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a anuntat ca a autorizat pentru prima data un medicament pentru tratamentul depresiei postpartum, o afectiune cu care se confrunta multe femei dupa nastere, insa considerata mult timp un subiect tabu, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Zurzuvae,…

- Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a anuntat vineri ca a autorizat pentru prima data un medicament pentru tratamentul depresiei postpartum, o afectiune cu care se confrunta multe femei dupa nastere, insa considerata mult timp un subiect tabu. Zurzuvae, produs de laboratoarele Sage…

- Temperaturile foarte ridicate pot pune mari probleme nu doar oamenilor, ci și prietenilor noștri necuvantatori. Și animalele de companie pot face insolație. Oamenii trebuie sa știe ca nu e bine sa-i duca de la caldura direct in duș, pentru ca pot face șoc termic.

- In lumea agitata in care traim, sanatatea mentala si emotionala devine din ce in ce mai importanta. Depresia si alte tulburari psihologice afecteaza un numar in crestere de persoane. In… Articolul Descopera Beneficiile Consultatiilor la Cabinetul de Psihologie : Gaseste Varianta Ta Optima pentru o Viata…

- Volodimir Zelenski a transmis luni noaptea ca razboinicii lor au avansat in toate directiile, iar aceasta este o zi fericita. ”Astazi - frontul. Regiunea Donetsk, Zaporojie. Razboinicii nostri, pozitiile noastre de front, zonele de operatiuni active pe front. Astazi, razboinicii nostri au avansat in…