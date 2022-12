Semne care arată că alcoolismul e pe-aproape In apropierea Craciunului și Revelionului, alcoolul curge din belșug. Și daca unii știu sa se opreasca la timp, alții nu. Ar putea fi acesta un semn de alcoolism? Știm ca alcoolismul provoaca problem grave de sanatate. Dar știm mai puțin care este momentul cand da, cineva poate fi considerat alcoolic. La inceput, persoana in discuție dorește sa fie discreta: iși face o rezerva de una-doua sticle, pe care le ascunde. Persoana banuita este mai iritabila ca de obicei, bea alcool in momente mai dificile, respinge discuțiile despre alcool, neaga daca i se spune ca bea prea mult… Este posibil ca deja… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

