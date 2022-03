Semne care arată că ai glicemia scăzută Ca sa funcționeze, fiecare celula din organism folosește drept combustibil o forma de zahar numita glucoza. Creierul are nevoie de jumatate din toata energia produsa prin arderea glucozei, toate funcțiile sale fiind dependente de un nivel optim al glicemiei. Dezechilibrul caracterizat prin valori crescute ale glicemiei poate duce la infarct, accident vascular cerebral sau diabet zaharat de tip 2, in timp ce valorile scazute ale glicemiei sunt insoțite de alte riscuri și afecțiuni, nu mai puțin periculoase. Episoade de hipoglicemie experimenteaza mai ales pacienții diabetici, dar le poate scadea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

