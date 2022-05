Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook/ Zoom Beach Un tronson al principalului bulevard al municipiului Constanța va fi inchis traficului auto duminica pentru un party stradal organizat in prima zi de Paște. „Va propunem sa va petreceți ziua de Paște intr-un mod inedit. Dupa ce ați petrecut timp cu cei dragi și ați savurat…

- Discutiile cu reprezentantii Frescoverde SRL au vizat activitatea companiei care, in momentul de fata, reprezinta singura alternativa de valorificare industriala din vestul tarii pentru producatorii de legume interesati, anunta un comunicat de presa al Executivului. Premierul a apreciat ca modul de…

- Primaria Municipiului Sighetu Marmației informeaza ca sambata 16 aprilie și duminica 17 aprilie, cu ocazia Sarbatorii Paștelui catolic, circulația mașinilor in centrul orașului va fi restricționata dupa cum urmeaza: In data de 16 aprilie, in intervalul orar 22.30 – 23.30 circulația va fi inchisa – pe…

- Autoritatile ucrainene au anuntat luni seara ca au reluat controlul asupra orasului Irpin de la periferia Kievului, cucerit de fortele ruse, si unde s-au dus lupte aprige, transmite AFP. "Orasul este acum eliberat, dar este inca periculos acolo", a spus pe postul de televiziune ministrul de interne…

- Maine, 12 martie, demareaza activitațile de salubrizare specifice dupa sezonul rece, respectiv curațenia de primavara, care va fi pana in data de 15 mai 2022. In acest sens, sambata, 12 martie 2022, vor fi efectuate lucrari de razuire, maturat manual și mecanizat, spalat cu presiune manual și mecanizat…

- Alegerea jantelor potrivite pentru vehiculul dumneavoastra este extrem de importanta. Cand vine vorba de asta, exista doua tipuri de jante din care puteți alege: jante din aliaj și jante din oțel.Fiecare tip de material are avantajele și dezavantajele sale. De la preț la performanța, acest…

- Trecem prin vremuri tulburi și singura opțiune corecta acum este sa facem apel la lideri sa realizeze pacea cit mai curand posibil prin dialog și sa caute un compromis Despre acest lucru a declarat bașcanul Gagauziei, Irina Vlah. ”Trecem prin vremuri tulburi. Suntem speriați de știrile venite dintr-o…

- “Zilele acestea ma aflu la Baku, in Republica Azerbaidjan, pentru a avea o serie de intalniri cu oficiali azeri, pentru a negocia colaborari concrete in domeniul energiei. Astazi am avut o intalnire de lucru cu ministrul Sahil Babayev, presedinte al Comisiei mixte interguvernamentala de colaborare comercial-economica…