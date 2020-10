Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul uruguayan Luis Suarez tergiverseaza acordul pentru rezilierea contractului cu Barcelona, „inghețand” și negocierile cu Juventus. In speranța ca il va reprimi Koeman, provoaca „tensiune maxima”, scrie Sport. Vara telenovelelor pe Camp Nou se prelungește și in toamna. Daca la Messi a fost cu…

- ​Fotbalistul brazilian Philippe Coutinho s-a despartit de Bayern Munchen si a revenit la FC Barcelona, echipa de la care a fost împrumutat, a anuntat miercuri clubul ce a reusit în sezonul trecut tripla campionat-Cupa Germaniei-Champions League, potrivit Agerpres.Bayern a platit…

- Campioana Italiei, Juventus, are o ințelegere cu Luis Suarez, atacantul in varsta de 33 de ani. Sud-americanul cere insa Barcelonei o parte din salariul pentru ultimul an de contract pentru a accepta rezilierea. Luis Suarez, din 2014 la Barcelona, nu mai ramane pe "Camp Nou". Știe care va fi noua sa…

- Lionel Messi a provocat valuri la Barcelona odata cu decizia de a-i parasi pe catalani, iar oficialii blaugrana cauta disperați soluții pentru a-l convinge pe argentinian sa ramana. Publicația footmercato.net scrie ca Josep Maria Bartomeu, președintele Barcelonei, l-a convocat la o runda de discuții…

- Internaționalul argentinian Lionel Messi, 33 de ani, a facut un nou gest care arata ca plecarea sa de la FC Barcelona e iminenta: duminica, 30 august, nu s-a prezentant la centrul de antrenament al clubului catalan in vederea efectuarii testelor pentru depistarea coronavirusului, informeaza ziarul spaniol…

- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, a spus ca ar fi interesat sa-l aduca la echipa sa, campioana Angliei, pe Lionel Messi, capitanul Barcelonei, dar crede ca acest transfer este imposibil, fiindca ar fi vorba de o suma astrononomica, scrie Reuters, Messi a socat in aceasta saptamana…

- Luis Suarez (33 de ani) se adauga lui Lionel Messi (33) pe lista incerților in privința viitorului la Barcelona. „Nu am vorbit cu antrenorul Koeman și nimeni nu mi-a spus ca sunt pe lista de transferuri”. Daca Messi se simte mai mult in afara Barcelonei, iar Pique a declarat, dupa „sfertul” cu Bayern…

- Bayern Munchen a zdrobit-o pe Barcelona, scor 8-2, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Lionel Messi a fost inexistent in meciul pe cara catalanii nu-l vor uita, probabil, niciodata. La 33 de ani, legendarul fotbalist al Barcelonei a indurat cea mai usturatoare umilința din intreaga cariera.…