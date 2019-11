Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, se va intalni specialistii pentru a elabora o strategie de preventie a sinuciderilor in Romania si a unui program national, potrivit AGERPRES . „Sigur ca da. Voi stabili o intalnire cu comisia de specialitate. E un adevarat flagel in multe tari europene”, a declarat…

- Presedintele Aliantei Romane de Preventie a Suicidului (ARPS), Doina Cozman, atrage atentia ca in tara noastra nu exista nicio strategie sau vreun program national de prevenire a sinuciderii."In multe tari din Europa si din lume, aici ma gandesc mai ales la Australia, exista programe de…

- Conform ONU, in clasamentul provocarilor in guvernarea digitala și susținerea eforturilor țarilor de a realiza progres in acest domeniu, primele 15 locuri sunt ocupate de catre țarile din vestul Uniunii Europene, pe langa Australia, Coreea și Noua Zeelanda; majoritatea acestor țari au inceput procesul…

- Uniunea Europeana ar trebui sa devina un lider in introducerea de retele 5G iar dezvoltarea acestei tehnologii este cruciala pentru a creste competitivitatea blocului comunitar, arata un document elaborat de presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene consultat de Reuters. Potrivit…

- Reprezentativa de polo a Romaniei nu are nici macar echipament de prezentare! O echipa care viseaza sa ajunga la JO de la Tokyo, lasata de izbeliște de federație și MTS. Naționala de polo a Romaniei este una dintre formațiile creditate cu șanse la calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.…

- Autor: Cornel NISTORESCU Votul COREPER in favoarea Laurei Codruța Kovesi m-a lasat fara replica. Imi rastoarna toata logica, toate judecațile, toate articolele, toate punctele de vedere exprimate cu diferite prilejuri. Reprezentanții statelor membre ai Uniunii Europene au votat in favoarea unei procuroare…

- Nationala de baschet masculin a Spaniei a cucerit ieri, la Beijing, titlul mondial, dupa ce s-a impus cu scorul de 95-75 (43-31) in fata reprezentativei Argentinei, in finala competitiei. Spania a cucerit titlul mondial si in 2006, in timp ce Argentina, prin jucarea finalei, si-a egalat performanta…