Semnal de alarmă: Noul Cod Silvic riscă să ducă la „liberalizarea tăierilor” Prima schița a proiectului pentru un nou Cod Silvic risca sa duca la „liberalizarea taierilor”, conform ONG-ului de mediu WWF Romania. WWF Romania estimeaza ca in anii imediat urmatori ar putea fi posibila exploatarea legala, dar nesustenabila, a unui volum de lemn de peste 100 milioane mc, in plus fața de volumul de aproximativ 19 milioane mc care se recolteaza legal in fiecare an din padurile Romaniei. Pare a fi pregatita ca o infuzie de lemn pe piața ce ar putea fi disponibila in funcție de solicitarile acesteia. Proiectul Codului Silvic se dorea sa fie fundamentat pe baze științifice solide.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

