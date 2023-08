Stiri pe aceeasi tema

- Mediile din scoala generala nu reflecta cunostintele elevilor. 14.500 de elevi care au avut media generala mai mare de 8 in clasele V-VIII nu au trecut de evaluarea nationala, anunța Ziarul Financiar.

- Ministerul Educației a ordonat eronat mediile elevilor dupa media de absolvire a gimnaziului și nu dupa notele de la romana și matematica. „Ierarhia greșita cu mediile de la Evaluarea Naționala, publicata marți de Ministerul Educației, va fi retrasa, a declarat pentru Edupedu.ro secretarul de stat Florian…

- Social Județul Teleorman, tot pe ultimul loc și dupa soluționarea contestațiilor la Evaluarea Naționala iulie 5, 2023 09:02 Ministerul Educației a publicat marți, 4 iulie, rezultatele finale (dupa soluționarea contestațiilor) inregistrate in sesiunea 2023 (19 – 22 iunie) din cadrul Evaluarii…

- La Iași, in urma rezolvarii contestațiilor, numarul elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala a crecut de la 28 la 32. Județul se situeaza pe primul loc in zona Moldovei și pe al doilea pe țara, dupa București, in ceea ce priveste numarul mediilor de 10 obținute la acest examen. Care…

- Ministerul Educației a publicat cu puțin timp in urma notele de la Evaluarea Naționala 2023, pe portalul evaluare.edu.ro. Media obținuta de elevi la aceste examene va conta 100% pentru admiterea la liceu. Astazi, 28 iunie, s-au afisat primele rezultate la Evaluarea Nationala 2023. In judetul Bacau,…

- Continua si astazi greva generala din invatamant, iar maine, in Bucuresti, este asteptat un miting de amploare al angajatilor din Educatie. Sindicalistii ameninta ca nu vor incheia mediile elevilor, daca Guvernul nu gaseste solutii la revendicarile lor. Evaluarea Nationala pentru clasa a VI-a, care…

- Momente de panica pentru elevii și profesorii unei școli din județul Argeș. Un urs și-a facut barlog acolo și a fost vazut cum se plimba prin curte in timpul orelor. O profesoara trage un semnal de alarma, asta pentru ca autoritațile nu ar face nimic pentru a rezolva aceasta situație.