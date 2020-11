Stiri pe aceeasi tema

- Primele transferuri din tara la Spitalul mobil Letcani, respectiv sectia ATI. Potrivit prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi, e vorba de trei pacienti COVID 19 care vor fi adusi pe cale aeriana din judetul Giurgiu. "Doi pacienti sunt sub ventilatie mecanica, iar unul cu aport de oxigen.…

- Medicii infectionisti din Iasi avertizeaza ca profilul bolnavului de COVID-19 s-a schimbat substantial, simptome precum pierderea gustului sau a mirosului, decisive pana acum, nemaifiind relevante acum in stabilirea diagnosticului, scrie Ziarul de Iași. Nici febra sau durerile musculare nu mai sunt…

- 47 de decese in ultimele 24 de ore in tara, dar niciunul la Iasi. Daca la numarul de noi cazuri Iasul se situeaza pe locul patru in tara, in schimb e primul (exceptand Bucurestiul) la retestarile cu rezultat pozitiv: 76 de cazuri din cele 760 inregistrate in tara, adica 10-. "Se mentine in continuare…

- Șansele ca numarul infectarilor cu coronavirus sa creasca sunt extrem de mari, odata cu inceperea anului școlar, anunța managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, medicul Cristian Oancea.Medicii se tem de transmiterea coronavirusului de la copii la parinti si bunici.…

- Vlad Baba este unul dintre cei mai tineri candidați pentru funcția de primar al municipiului Iași. El este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din Iași și iata ca a lasat pentru o perioada scena artistica pentru cea politica. Chiar daca are numai 33 de ani, Vlad Baba iși dorește sa vina in politica…

- Semnal de alarma tras de un medic din linia intai. Este posibil sa ajungem la peste doua mii de cazuri de infectari zilnic, dupa redeschiderea școlilor și restaurantelor. O estimare a managerului Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Medicul spune la Digi24 ca și lui, ca parinte,…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, atrage atenția ca trebuie sa fim extrem de atenți nu numai la simptomele respiratorii ale COVID-19, ci și la alte manifestari, cu care nu am fost obișnuiți, dar care in ultimul timp incep sa apara tot mai des ca forme de debut ale bolii.

- O fetita de cinci ani din Asau a fost muscata de o vipera chiar sub ochii mamei sale. Initial a fost dusa la spitalul din Moinesti, unde nu se gasea ser antiviperin. Apoi au inceput cautarile. Dupa ce au primit raspuns negativ si de la Iasi, medicii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.