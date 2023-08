Semnal de alarmă din partea medicilor: Virușii respiratorii fac tot mai multe victime, chiar dacă ne … topim Semnal de alarma din partea medicilor: Virușii respiratorii fac tot mai multe victime, chiar daca ne … topim, tot mai mulți copii dar si adulți se prezinta in urgente cu infecția cu virus sincițial respirator (VSR) și este de departe cea mai frecventa cauza de spitalizare pentru insuficiența respiratorie . Este imperios necesar sa respectam, [...] The post Semnal de alarma din partea medicilor: Virușii respiratorii fac tot mai multe victime, chiar daca ne … topim first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

