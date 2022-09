Stiri pe aceeasi tema

- ■ deputatul Laurentiu Leoreanu, impreuna cu inspectorul scolar general adjunct Dana Paius si primarul Leonard Achiriloaei, au fost prezenti la deschiderea noului an de invatamint 2022-2023, in mai multe unitati Deputatul Laurentiu Leoreanu, primarul Leonard Achiriloaei si inspectorul general adjunct,…

- ■ la 105 ani de la moartea scriitorului, preotul Florin Tuscanu vorbeste despre apropierea scriitorului de biserica stramoseasca ■ despre Calistrat Hogas avea sa vorbeasca, elogios si viitorul mitropolit al Bucovinei, Visarion Puiu ■ Preot dr. Florin Tuscanu povesteste in deja celebra sa rubrica de…

- ■ s-au implinit 127 de ani de la nasterea dramaturgului Victor Ion Popa, mai cunoscut ca fiind autorul piesei „Take, Ianke si Cadir“ ■ preotul Florin Tuscanu dezvaluie faptul ca scriitorul a petrecut 5 ani din copilaria sa la Porcesti, unde parintii au functionat ca invatatori ■ Preotul dr. Florin Tuscanu…

- ■ actiunea de verificare s-a desfasurat in perioada 15 - 22 iulie ■ au fost depistate destule nereguli la cei 24 de angajatori verificati ■ Statiile de distributie a carburantilor auto au intrat in atentia inspectorilor de munca, fiind evectuate verificari in perioada 15 – 22 iulie 2022. Totul a facut…

- ■ preotul Florin Tuscanu consemneaza in rubrica Dreptul la neuitare despre foametea din 1866 in Tinutul Romanului ■ informatile apar intr-o veche carte bisericeasca, provenind din Parohia Gheraesti, care este in Biblioteca Eparhiei Romanului ■ Preot dr. Florin Tuscanu pomeneste in rubrica Dreptul la…

- ■ doar miine se mai anunta valori de aproximativ 30 de grade, dupa care aerul devine „respirabil“ ■ meteorologii anunta si posibile precipitatii ■ Pare ca momentan am scapat de canicula, iar meteorologii anunta timp mai placut in aceasta saptamina, cu exceptia zilei de miine, cind vor fi aproximativ…

- ■ boierul este ctitorul bisericii Sfintul Nicolae din Sofrocești, comuna Trifești ■ lacașul de cult a fost ridicat in anul 1833, aici fiind inhumate ramașițele pamintești ale marelui postelnic ■ Preotul dr. Florin Țuscanu, in rubrica ”Dreptul la neuitare” din 17 iulie 2022, aduce in memoria nemțenilor…

- ■ 20 de preoti nemteni au zacut in temnitele comuniste ■ ei au fost gratiati de comunisti dupa ani grei de puscarie ■ Preot dr. Florin Tuscanu, un pasionat cercetator al arhivelor, care a reusit sa publice sapte carti cu documente istorice, a consemnat in rubrica „Dreptul la neuitare“ de pe contul de…