- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a pregatit un nou calendar de cursuri de formare profesionala al lunii ianuarie-februarie. Acestea au loc prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala. In cursul lunilor ianuarie-februarie 2023, la CCIA Timși demareaza o noua serie de…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis organizeaza un seminar interactiv privind autorizarea de securitate la incendiu.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește o misiune economica in Japonia, care va avea loc in perioada 25 martie – 2aprilie 2023 și la care sunt invitate sa participe firmele timișene interesate. Principalul obiectiv al misiunii este dezvoltarea relațiilor economice intre oamenii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timișoara, in calitate de beneficiar, și SC Diacostampet SRL, care e partener, lanseaza un nou proiect, „Digitalizam vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, dedicat atat angajaților, prin furnizarea de programe de formare a competențelor…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica multisectoriala la Dubai, care se va desfașura in perioada 23-30 ianuarie 2023. In cadrul misiunii economice vor fi organizate intalniri de afaceri in functie de interesul participantilor. Obiectivul major al acestei misiuni…

- Cea de-a patra ediție a „Expo Mobila Timișoara” și ultima din acest an, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va avea loc intre 10 și 13 noiembrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT de pe bdul Eroilor de la Tisa. Expoziția se adreseaza atat celor care doresc sa-și achiziționeze…