Stiri pe aceeasi tema

- O runda a 19-a care programeaza luni, 11 decembrie, partidele FCU Craiova 1948 – FC Botoșani (17:00) și Dinamo – Universitatea Cluj (20:45). Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri, pentru o singura cota, dupa…

- Etapa a 18-a din Liga 1 se incheie luni, 4 decembrie, de la ora 20:00, cu meciul Sepsi Sf. Gheorghe – Dinamo București. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri, pentru o singura cota, dupa cum vom vedea in…

- Echipa FC Liverpool a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 4-3, formatia Fulham, duminica, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Angliei.Fulham a condus cu 3-2 pana in minutul 87 al jocului de pe stadionul Anfield, insa "cormoranii" au reusit sa intoarca rezultatul…

- Liderul campionatului spaniol a pierdut un singur meci pe teren propriu in actualul sezon, iar cei de la Girona nu concep alt rezulta decat victoria in duelul de luni seara, ora 22:00, cu Athletic Bilbao. O formație care a pierdut in doua din ultimele trei deplasari. Pe Betano, cu Bet Builder activat,…

- Naționala Romaniei a obținut calificarea la EURO 2024 in urma victoriei din meciul cu Israel, dar tricolorii vor mai mult de atat. In ultima partida din preliminarii intalnim Elveția, de asemenea echipa calificata la turneul final, iar Romania are doua șanse din trei pentru a incheia grupa pe primul…

- Etapa a 4-a din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, zona America de Sud, programeaza miercuri, 18 octombrie, printre altele, meciurile Uruguay – Brazilia și Peru – Argentina. Doua deplasari grele pentru marile rivale sud-americane in contextul unei lupte pasionante de la distanța in fruntea clasamentului.…

- Seara de marți, 17 octombrie, aduce in prim plan duelul dintre Anglia și Italia din Grupa C a calificarilor la Campionatul European din 2024. Italia cauta revanșa dupa infrangerea din tur și evitarea unui nou turneu final ratat, in timp ce Anglia iși asigura calificarea cu un succes in fața campioanei…

- Patru meciuri au mai ramas de disputat din campania de calificare la Campionatul European, iar pentru naționala Romaniei cu fiecare partida disputata revenirea la turneul final este mai aproape. Tricolorii sunt la mana lor și nu trebuie decat sa-și caștige meciurile ramase pana la finalul campaniei,…