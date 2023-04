Stiri pe aceeasi tema

- HC Buzau s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa victoria de joi seara, obținuta in deplasare, cu CSM Fagaraș, 31 la 29. Gazdele, echipa care dadea serios de furca celor de la HC in anul promovarii, s-au dovedit a fi, inca o data, adversare extrem de incomode. Brașovenii s-au…

- Comisia Europeana le-a spus statelor membre UE ca plafonul de pret pentru petrolul rusesc, stabilit la 60 dolari per baril, se dovedeste eficient in a reduce accesul Kremlinului la petrodolari si in acelasi timp nu perturba piata petroliera, astfel ca va ramane nemodificat, pentru moment, transmite…

- Distrigaz Sud Rețele anunța ca a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze in localitatea Ratești, comuna Berca, din cauza unei avarii produsa la sistemul de distribuție a gazelor naturale de catre reprezentanții companiei GTI Building București, ce efectuau o lucrare de alimentare cu apa pe Strada…

- Cu o etapa ramasa de disputat din sezonul regulat al ligii secunde, Federația Romana de Fotbal a anunțat ca 13 martie va fi data programata pentru tragerea la sorți a play-off-ului. Tot pe 13, se va stabili și ordinea meciurilor din play-out. Evenimentul se va desfașura de la ora 13.00. Tragerea la…

- UPDATE: Din datele de la fața locului a reieșit ca a fost vorba despre o coliziune intre un autovehicul ce a patruns pe drumul național-european, dinspre curtea unui imobil, la volanul caruia se afla un șofer de 74 de ani, din Buzau și autoturismul condus pe drumul prioritar, pe direcția București-Buzau,…

- In ziua de 6 martie, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Berca au fost sesizați de catre reprezentantii autoritatilor locale cu privire la faptul ca un barbat a sustras in cursul diminetii pavele ce urmau a fi utilizate la amenajarea unor trotuare in Vernesti. In urma verificarilor, polițiștii…

- Un topor relizat din ramura principala a unui corn de cerb din perioada eneolitica (10.000 – 2.200 i.Hr) va fi inclus in expoziția permanenta a Muzeului Județean. El a fost descoperit in cursul sapaturilor arheologice desfașurate la Berca, in cadrul proiectului „Consolidare, restaurare și punere in…

- Timișoreana, brand cu o tradiție indelungata in portofoliul Ursus Breweries, anunța continuarea parteneriatului inceput inca din anul 2006 cu Federația Romana de Fotbal pentru Cupa Romaniei. Noul parteneriat este valabil pana la finalul sezonului 2024-2025. Reinventata in vara trecuta, prin implementarea…