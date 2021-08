Stiri pe aceeasi tema

- Familia Becali are sportul in sange! Puțina mișcare nu strica nimanui și se pare ca Victor Becali știe cel mai bine acest lucru. Celebrul afacerist a lasat in garaj bolidul de lux pe care il conduce și a trecut la... bicicleta! Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro pe Victor Becali, intr-o zona…

- Un tanar din Alba Iulia a fost condamnat pentru mai multe furturi sau tentative de furt auto, pe care le-a comis in primavara și vara anului 2019, pe cand avea doar 17 ani. Mai mult, din inregistrarile telefonice efectuate in timpul anchetei, autoritațile au aflat ca tanarul spargea mașinile in doar…

- Dan Tatoiu, ocupat peste masura, ca a și uitat de lege! Este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai excentrici milionari din țara noastra, insa legea nu iarta pe nimeni! Dan Tatoiu a fost oprit de polițiști in trafic, dupa ce a fost prins vorbind la telefon minute in șir, la volan. Iata cum l-au surprins…

- Inna e una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, insa artista se bucura de un succes și mai rasunator peste hotare, deoarece a devenit și o artista internaționala și e știuta in toata lumea. Cantareața este in topul milionarilor din țara noastra, iar ea se poate bucura de viața de succes pe…

- Mihai Constantin, sau ”Ionica” din Liceeni, așa cum il cunoaște toata lumea, a avut o apariție extrem de spectaculoasa pe strazile Capitalei. Celebrul actor este acum de nerecunoscut, avand parte de o transformare drastica de cand a ieșit din lumina reflectoarelor. Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro…

- Ciprian Marica știe ca munca trebuie mereu rasplatita, astfel fotbalistul nu uita sa fie atent cu cei care ii fac un favor. Mai darnic ca niciodata, jucatorul a fost surprins de paparazzi Spynews.ro intr-o benzinarie in timp ce facea plinul bolidului de lux. Cum s-a comportat Ciprian Marica cu angajații…

- Ioan Andone știe cand e rost de bogație, astfel ca nu ii pasa daca incurca chiar și circulația pentru a-și atinge obiectivul. Cel puțin, acest lucru au observat paparazzi SpyNews.ro atunci cand l-au vazut pe celebrul antrenor intr-un cartier de lux de langa Capitala in vederea unei investiții cel puțin…