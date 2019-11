Selfie-uri la Cotroceni cu ministri liberali. Cum s-au pozat demnitarii FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- In fotografia postata de Florin Citu, surprinsa cel mai probabil in drum spre Cotroceni, pentru depunerea juramantului, apar premierul Ludovic Orban si mai multi ministri, intre care Victor Costache- Sanatate, Monica Anisie - Educatie, Virgil Popescu- Economie si Adrian Oros- Agricultura.

- Noul guvern Ludovic Orban se va reuni, luni seara la Palatul Victoria pentru o ședința informala dupa ce premierul și miniștrii depun la Cotroceni juramantul de investitura.Orban vrea sa stabileasca cu miniștrii cum vor proceda cu predarea-primirea de la actualii miniștri PSD și ce fel de…

- Liberalii sunt primii care au intrat, vineri, la consultarile de la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, in vederea unor discuții despre formarea unui nou Guvern. Intalnirea cu PNL a inceput la ora 11.00.Din delegația PNL care participa la discuțiile cu șeful statului fac parte Ludovic…

- Ludovic Orban, Raluca Turcan, Robert Sighiartau, Rareș Bogdan și Florin Cițu sunt cei cinci liberali care vor participa la consultarile, de vineri, ora 11.00, cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni, unde vor discuta despre formarea unui nou Guvern, informeaza Mediafax.Anunțul a fost facut de ...

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a anuntat, joi, ca va dezbate, in 18 septembrie, sesizarea premierului pe tema refuzului presedintelui de a numi ministri interimari.Sedinta este programata sa inceapa la ora 10.00. Anterior, CCR a stabilit ca pana in 11 septembrie partile sa trimita puncte…

- ”Și cei care sunt aleși in Parlament au la dispoziție o perioada in care sa-și rezolve incompatibilitațile, la fel și dumneai - n.r. Dana Girbovan - putea sa aștepta pana cand era numita și apoi sa-și dea demisia din magistratura. Nu știu de ce Klaus Iohannis a simțit nevoia sa explice de ce n-o…

- "Astazi, 10 august, incepem campania de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaturii președintelui Klaus Iohannis. Zeci de mii de membri ai Partidului Național Liberal și de susținatori ai partidului se vor implica in aceasta campanie pe care o dorim ca o ampla consultare publica cu cetațenii…