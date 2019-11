Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile albaneze au informat sambata ca au incheiat operațiunile de cautare și au precizat ca bilanțul cutremurului de 6,4 grade produs marti a ajuns la 51 de morți, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax.

- Operatiunile de salvare si recuperare a supravietuitorilor cutremurului din Albania s-au incheiat, a anuntat, sambata, premierul Edi Rama. Bilantul seismului este de 51 de morti, iar autoritatile cred ca printre ruine nu mai este niciun cadavru, relateaza AP, potrivit news.ro.Rama a precizat…

- Echipele de intervenție care cauta supraviețuitori in cladirile prabușite dupa cutremurul produs marți dimineața in Albania au gasit alte zece cadavre. Autoritațile albaneze precizeaza ca astfel bilanțul victimelor a ajuns la 40, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.Ministerul Apararii din Albania…

- In Albania, creste bilantul deceselor, dupa seria de cutremure În Albania, creste bilantul deceselor, dupa seria de cutremure de acum doua zile, unul dintre ele cu magnitudinea 6,4 pe Richter resimtit la sute de kilometri distanta în Balcani. Potrivit ultimelor informatii date…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…

- Peste 20 de persoane au fost ranite usor si au fost spitalizate, dar nu exista morti, a anuntat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Albana Qajaj.Aceasta a precizat ca ranile sunt usoare si au fost provocate de caderea unor obiecte sau bucati de ziduri sau au fost persoane care…

- Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), transmite Reuters, titrat de Agerpres. Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10…