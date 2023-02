Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), spune ca un cutremur de peste 7 grade nu este exclus sa aiba loc si in Romania in perioada urmatoare. Intrebat daca ne putem aștepta ca o tragedie similara cu cea din Turcia sa loveasca și Romania in perioada urmatoare, seismologul nu a negat aceasta varianta. „Eu zic ca este posibil sa se intample. Nu s-a mai produs un cutremur de 7 grade din 1990, cand au fost cele doua cutremure. Inițial, unul a fost creditat cu 6,9 grade, iar americanii de la USGS il crediteaza cu 7,1. Sunt 32 de ani,…