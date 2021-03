Seism cu magnitudinea 7,2 în nord-estul Japoniei; alertă de tsunami Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in nord-estul Japoniei, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami pentru prefectura Miyagi, relateaza agentiile de presa.



Un prim val tsunami ar fi lovit deja tarmul prefecturii Miyagi, a anuntat postul public NHK.



Pentru moment nu exista informatii privind posibile victime sau pagube materiale.



Cutremurul a fost resimtit si in capitala Tokyo.



Epicentrul seismului care s-a produs in regiune la ora 09:09 GMT a fost localizat in largul Miyagi, a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

