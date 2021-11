Segregare. Au apărut garduri în supermarketurile din România Filmarea de ma jos a devenit virala pe retelele de socializare, iar pe fundal se aud chiar si voci care contesta masura gardului metalic din interiorul supermarketului. “Ciudat, daca pana acum faceam misto unii de altii, acum chiar nu e ok asa! Asta nu e gluma…”, a scris un internaut. “Sari gardul daca vrei la farmacie”, a scris altul. Cei care au vazut clipul au fost contrariati si de faptul ca pe partea pe care este permis accesul doar cu certificat verde se afla si o farmacie. locatie unde se poate intra fara certificat verde. Gardurile au fost instalate in doua supermarketuri din Brasov si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

