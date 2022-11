Stiri pe aceeasi tema

- Steve Simon, șeful WTA, a declarat ca se bazeaza pe sistemul anti-doping din tenis, dar ca are incredere și in Simona Halep, dupa ce sportiva de 31 de ani a fost suspendata provizoriu in urma testarii pozitive pentru Roxadustat, informeaza Gazeta Sporturilor . „Cred ca ea nu a facut nimic intenționat.…

- Steve Simon, șeful WTA, a dezvaluit ca a vorbit cu Simona Halep dupa ce aceasta a fost suspendata provizoriu și a oferit o prima reacție in legatura cu cazul de dopaj al dublei caștigatoare de Grand Slam.

- Simona Halep, suspendata provizoriu pentru dopaj, se mentine pe locul 10 in clasamentul WTA, conform ierarhiei pe care a anuntat-o, luni, forul mondial. Halep are 2661 de puncte. Irina Begu a coborat de pe 33 pe 34, cu 1347 puncte, iar Sorana Cirstea se mentine pe 38, cu 1236 puncte, scrie News.ro.…

- Jimmy Connors (70 de ani), fost lider mondial din circuitul ATP, a declarat ca nu se poate pronunța in cazul Simonei Halep, tenismena de 31 de ani aflata in mijlocul scandalului de dopaj, dar spera ca aceasta va reveni in circuit „pentru ca imi place stilul ei, e genul de jucatoare care muncește din…

- Un expert olandez, cercetator in domeniul medicinei sportive, ridica mai multe semne de intrebare care adancesc și mai tare misterul din jurul Simonei Halep. Babette Pluim susține ca Roxadustat este un medicament interzis, care ajuta corpul la refacere, dar ca in cazul jucatorilor de tenis nu ajuta…

- Tatal Simonei Halep, Stere Halep, este convins de nevinovația sportivei. El spera ca lucrurile sa se lamureasca rapid. Deocamdata, Simona Halep este suspendata, dar oricum ea anunțase ca nu va mai concura in acest sezon pentru ca are nevoie de recuperare dupa operația la nas.

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a postat pe Instagram un mesaj de susținere pentru Simona Halep, dupa ce aceasta a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului.

- Eduard Novak, ministrul Sportului, sare in apararea Simonei Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Dupa aparția veștii, Eduard Novak a postat pe contul de Facebook un mesaj in care o apara pe Simona Halep și spune ca o susține pe…