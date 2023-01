Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, l-a numit miercuri pe seful Statului Major General, generalul Valeri Gherasimov, la comanda campaniei militare a Rusiei din Ucraina, in cea mai recenta remaniere a conducerii militare a Moscovei, relateaza Reuters. Soigu l-a numit pe Gherasimov in functia de…

- Mercenarii din cadrul grupului paramilitar rus Wagner, care lupta in zona Bahmut, in estul Ucrainei, unde revendica cucerirea localitatii vecine Soledar, constituie un sfert din fortele ruse, potrivit "spionajului occidental", scrie The Guardian. Angajati in Donbas de la inceputul Razboiului rus din…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, susține ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este „inevitabila” si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- Un general ucrainean a respins joi ideea incheierii unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si va retrage trupele din Ucraina, in contextul in care Moscova isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters , citate de Agerpres . „Un armistitiu din partea noastra…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…

- Forțele Kievului se afla in ofensiva, dupa succesele militare din Harkov și Herson, insa o mare parte din teritoriul ucrainean se afla inca sub ocupație, iar urmatoarele lupte se anunța și mai dificile, scrie New York Times, intr-o analiza a situației actuale de pe front. Dupa noua luni de razboi, armata…

- Presedintele Volodimir Zelenski a promis in mesajul transmis marti seara catre natiune ca fortele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru" in luptele pentru controlul regiunii Donetk, in timp ce oficialii prorusi instalati acolo au declarat ca fortele ucrainene se deplaseaza cu tancuri catre…