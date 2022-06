Șeful UniCredit: Ar fi greșit din punct de vedere moral să facem cadou subsidiara rusă Renuntarea gratuita la subsidiara rusa a UniCredit ar fi gresita din punct de vedere moral, a afirmat marti directorul general al grupului bancar italian, Andrea Orcel, transmite Reuters. UniCredit, care are aproximativ 4.000 de angajati si 1.500 de clienti de tip corporate in Rusia, a decis sa deprecieze valoarea operatiunilor sale din Rusia cu aproape doua miliarde de euro in primul trimestru al acestui an. UniCredit detine a 14-a mare banca a tarii si studiaza alternative, inclusiv iesirea de pe piata Rusiei, in urma invadarii Ucrainei. „O depreciere a activelor si apoi sa facem cadou subsidiara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

