Şeful Twitter, Jack Dorsey, a vândut primul său tweet pentru peste 2,9 milioane de dolari Tweetul este sub forma unui activ digital unic, care nu poate fi replicat, cunoscut sub numele de jeton nefungibil (non-fungible token - NFT), a carui popularitate a explodat in 2021. Fiecare NFT are propria semnatura digitala bazata pe tehnologia blockchain, care permite oricui sa verifice autenticitatea activului si proprietarul acestuia. Tweetul, "just setting up my twttr" (”tocmai imi configurez contul de Twitter”), a fost primul scris de Dorsey, pe 21 martie 2006. NFT a fost vandut prin licitatie pe o platforma numita Valuables, detinuta de compania americana Cent. Acesta a fost cumparat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

