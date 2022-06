Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda s-a pregatit de zeci de ani pentru un atac din partea Rusiei si ar rezista viguros intr-o astfel de situatie, a sustinut comandantul fortelor armate finlandeze, generalul Timo Kivinen, intr-un interviu preluat miercuri de Reuters, citat de Agerpres. In afara arsenalului considerabil, un factor…

- Finlanda s-a pregatit zeci de ani pentru un atac rusesc si ar opune rezistenta in cazul in care ar avea loc, a declarat generalul Timo Kivinen, seful Statului Major Interarme finlandez, relateaza Reuters.

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Norvegia, Danemarca si Islanda isi ofera sprijinul Finlandei si Suediei in cazul in care cele doua natiuni ar fi atacate de Rusia in timpul procesului de aderare la NATO, potrivit unui comunicat comun emis de cele trei state, citat de Reuters si news.ro.

- Președintele american Joe Biden va cere joi Congresului sa aprobe noi fonduri de sprijin pentru armata Ucrainei, informeaza Reuters. In plus, Biden va propune crearea unui mecanism legal prin care activele inghețate ale oligarhilor ruși sa poata fi folosite pentru a finanța eforturile ucrainenilor de…

- Finlanda, care a anunțat ca o decizie privind aderarea la NATO va fi luata in „cateva saptamani”, se așteapta la o reacție din partea Rusiei și este pregatita pentru „diferite tipuri de amenințari” din partea Moscovei, a declarat joi la CNN ministrul finlandez de externe, Pekka Haavisto.

- Slovacia va actiona la fel ca Uniunea Europeana impotriva solicitarilor Rusiei privind plata gazului in ruble, a declarat premierul Eduard Heger, dupa ce un ministru a ridicat optiunea platii in ruble daca va fi necesar pentru mentinerea livrarilor de gaz rusesc, potrivit Reuters.

- Statele Unite si aliatii lor cauta o modalitate de a trimite Ucrainei rachete anti-nava, a declarat joi un oficial american de rang inalt, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…