- Suedia și Finlanda vor depune impreuna in mod oficial miercuri, 18 mai, cererile de aderare la NATO, a anunțat premierul suedez Magdalena Andersson, intr-o schimbare seismica in arhitectura de securitate a Europei dupa invazia Rusiei in Ucraina, scrie The Guardian."Finlanda și Suedia au fost de acord…

- NATO isi va intari prezenta in jurul granitelor Suediei si in Marea Baltica in timpul procesarii unei potentiale cereri de aderare la alianta militara a tarii nordice, a declarat joi pe postul public SVT secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Reuters.

- Casa Alba se așteapta ca și alte țari sa iasa in fața și sa continue sa ofere asistența variata Ucrainei, a declarat joi purtatoare de cuvant a administrației Biden, Jen Psaki, transmite Reuters.

- "In acest moment, credem ca Rusia isi revizuieste obiectivele de razboi" pentru a se concentra pe "est si zone din sudul Ucrainei, mai degraba decat sa vizeze cea mai mare parte a teritoriului", a declarat Sullivan reporterilor de la Casa Alba.Jack Sullivan a spus ca administratia Biden va anunta in…

- In cea de-a 33-a zi de razboi, Ucraina continua sa reziste, sprijinita de comunitatea internationala. Presedintele Volodimir Zelenski spune ca Ucraina este pregatita sa discute despre adoptarea unui statut neutru ca parte a unui acord de pace, o noua runda de negocieri urmand sa aiba loc la inceputul…

- „Raportul de astazi privind inflatia este un rapel ca bugetele americanilor sunt sub presiunea cresterilor de preturi si familiile incep sa simta impactul cresterilor de preturi provocate de (presedintele rus Vladimir) Putin. O mare contributie la inflatia de luna aceasta revine cresterilor de preturi…

- Autoritațile de la Stockholm vor sa majoreze bugetul pentru aparare la 2% din PIB atunci cand va fi posibil, a declarat premierul Magdalena Andersson, citata de Reuters. Anunțul vine in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia.