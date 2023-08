Cian Ducrot lanseaza albumul de debut – “Victory”

Cian Ducrot se pregătește să-și consolideze statutul de vedetă în ascensiune cu albumul său de debut – „Victory”, lansat astazi, 4 august 2023. Recent, single-urile “I’ll Be Waiting” si “All For You” au fost certificate cu discul de aur si au ocupat locuri fruntase in topul Official Singles… [citeste mai departe]