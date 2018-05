Presedintele - director general al Societatii Romane de Radiodifuziune, Georgica Severin, a dat miercuri o serie de explicatii in fata deputatilor Comisiei de cultura, dupa ce acestia s-au autosesizat in urma unei scrisori de la "colectivul jurnalistilor din SRR", in care se reclama, intre altele, existenta a 200 de canistre in garajul institutiei.



"Colectivul Jurnalistilor din SRR" a sustinut ca SRR nu are un contract de achizitie de carburant nici pana in prezent, dar ca au fost cumparate in jur de 200 de canistre pentru carburant care este depozitat in garajul institutiei, fara…