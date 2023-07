Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Hellvig, directorul SRI, si-a anuntat demisia, considerand ca si-a atins obiectivele. El a precizat ca a discutat acest subiect cu preledintele Klaus Iohannis si ca l-a informat si pe presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI. „Pot sa inchei etapa de viața pe care am parcurs-o…

- Șeful SRI, Eduard Hellvig, și-a anunțat azi demisia din funcție, dupa opt ani de activitate. Hellvig a spus ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre acest lucru și l-a informat și pe președintele comisiei parlamentare de control a SRI. „Pietrificarea in functie nu este buna. Ea poate duce…

- Șeful SRI, Eduard Hellvig, a demisionat din funcție. Acesta a facut anunțul astazi, la ora 12, in cadrul unei conferințe de presa. Hellvig a precizat ca a discutat acest subiect cu presedintele Klaus Iohannis si ca l-a informat si pe presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.Jurnalistul…

- Eduard Hellvig a anuntat, luni, ca renunta la functia de director al Serviciului Roman de Informatii. El a precizat ca a discutat acest subiect cu presedintele Klaus Iohannis si ca l-a informat si pe presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI.

- Eduard Hellvig, directorul Serviciului Roman de Informații, a anunțat luni, 3 iulie, intr-o declarație de presa ca a decis sa renunțe la șefia SRI. „Pot sa inchei perioada de viața pe care am avut-o la Serviciul Roman de Informații”, a spus Hellvig, precizand ca a luat aceasta decizie pentru ca și-a…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demisionat, conform unui anunț facut la mijlocul zilei de luni, 3 iulie 2023. “Personal, cred ca este nevoie de un asemenea pas. Este un gest de sanatate democratica ca un șef de serviciu de informații sa aiba un mandat limitat in timp”, a declarat Eduard Hellvig. Anterior,…

- Șeful SRI a DEMISIONAT. Eduard Hellvig pleaca din funcție dupa 8 ani in fruntea instituției Șeful Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, și-a anunțat luni incheierea mandatului, in cadrul unei conferințe de presa. ”SRI a transmis in 23 iunie raportul de activitate pe anul 2022 catre Comisia…

- Directorul SRI Eduard Hellvig ar urma sa-și prezinte astazi demisia, au declarat surse oficiale pentru Puterea. Sursele au precizat ca sunt ofarte mari șansele ca Hellvig sa iși prezinte demisia, deși inițial se spune ca este posibil sa se razgandeasca pana la ora 12.00, cand are programata o conferința…