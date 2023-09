Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu drone asupra unei baze aeriene din orasul rusesc Pskov, in urma caruia patru avioane de transport au fost incendiate marti, a fost lansat din interiorul Rusiei, a declarat seful serviciului militar de informatii din Ucraina (GUR), Kirilo Budanov, relateaza News.ro. Kirilo Budanov nu a precizat…

- Atacul cu drone care a vizat saptamana aceasta aeroportul din Pskov, in nord-vestul Rusiei, a fost lansat din teritoriul Rusiei, a declarat vineri seful spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov.

- Rusia a dejucat atacuri nocturne ale dronelor ucrainene in regiunile Moscova si Briansk (vest), au declarat luni dimineata autoritatile ruse, relateaza AFP.Luni, “fortele de aparare aeriana din districtul Liuberti (sud-estul capitalei, n.red.) au distrus o drona care zbura spre Moscova”, a indicat pe…

- Statele Unite nu incurajeaza si nu autorizeaza atacurile in interiorul Rusiei, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, dupa ce autoritatile ruse au declarat ca au doborat drone care au incercat sa atace Moscova miercuri dimineata, relateaza Reuters, conform Agerpres.Este…

- Casa Alba a precizat ca nu sustine atacuri in interiorul Rusiei, declaratie ce survine dupa ce doua drone din Ucraina au lovit ieri cladiri in Moscova.“Ca o chestiune generala, nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, intr-o conferinta…

- Razboi in Ucraina, ziua 506. Dupa ce revolta mercenarilor Wagner ai lui Evgheni Prigojin a destabilizat Moscova, Kirilo Budanov, seful spionajului militar ucrainean, s-a folosit de ocazie pentru a spune ceea ce stiu spionii ucraineni despre inamicul lor.

- Kirilo Budanov, seful Directiei principale de informatii a Ministerului Apararii ucrainean (GUR), a declarat astazi ca nivelul de trai in teritoriile ucrainene ocupate de Rusia aminteste de cel din Cuba din cauza „degradarii”, „izolarii” si „prabusirii libertatilor politice si economice” in insula de…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a disparut din spatiul public din data de 24 iunie, cand a condus o rebeliune armata oprita in apropierea Moscovei, a publicat luni, 3 iulie, un mesaj audio in care multumeste proporului rus pentru sprijin si in care vorbește despre "noi victorii…