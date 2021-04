Stiri pe aceeasi tema

- Audieri la poliție dupa tragedia de la spitalul „Victor Babeș” din București. Poliția și Parchetul incearca sa lamureasca de ce s-au blocat simultan toate ventilatoarele din terapia intensiva mobila instalata in curtea spitalului. In ciuda eforturilor medicilor, care s-au chinuit zeci de minute sa ii…

- Mai multe persoane, membre ale personalului medical, sunt audiate, marti dimineata, la Politia Capitalei, in legatura cu decesul a trei pacienti internati in Unitatea Terapie Intensiva Mobila din curtea Spitalului Clinic "Victor Babes", au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Acestea…

- Poliția Capitalei a anunțat, marți, ca s-a sesizat din oficiu in cazul tragediei de la Spitalul “Victor Babeș”. Trei femei cu varste intre 63 si 84 de ani sunt victimele defectarii instalatiei de oxigen a unitatii mobile ATI, cadavrele fiind transportate la INML. ”La data de 12.04.2021, politisti din…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a reacționat luni seara pe pagina sa de Facebook dupa ce 3 pacienți COVID au murit la Victor Babeș din cauza lipsei de oxigen. Dupa evacuarea de la Spitalul Foișor, primarul nu a avut reacție. „In aceasta seara, din nefericire, au decedat in condiții neclare…

- Scene dramatice la Spitalul ”Victor Babeș” din București, unde 3 pacienți aflați in unitatea mobila de ATI au murit, in urma unei pene de curent. Se pare ca generatorul nu a declanșat la timp, astfel ca 3 dintre cei 8 pacienți de la ATI au murit. Din cei 5 ramași in viața, doi urmeaza sa ajunga…

- Polițiștii din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu in legatura cu posibile infracțiuni de instigare publica, blocarea drumului public și zadarnicirea combaterii bolilor in urma unui protest neautorizat care a avut loc in noaptea de 29/30 martie 2021, in Alba Iulia. In urma protestului care a avut loc…

- Procurorii de la Parchetul General au ajuns la Institutul Matei Balș din Capitala. Un incendiu a izbucnit in aceata dimineața, in jurul orei 5, intr-un corp de cladire al spitalului Matei Balș. Au fost evacuați in jur de 120 de pacienți. Inițial autoritațile au anunțat trei victime, iar un pacient…

- Un incendiu a izbucnit, la 29 ianuarie 2021, la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals'” din Capitala, fiind declansat planul ”rosu”. Patru pacienți au murit in incendiul major izbucnit vineri dimineața intr-un pavilion cu pacienți COVID. Zeci de bolnavi au fost evacuați.