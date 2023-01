Stiri pe aceeasi tema

Un consilier prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, a cerut sambata 'lichidarea' fabricilor iraniene unde se produc drone si rachete, precum si arestarea furnizorilor lor, pe fondul acuzatiilor Kievului ca Teheranul planuieste sa livreze mai multe arme Rusiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Germania s-a facut cu propriile maini parte a conflictului din Ucraina și nu poate fi un "broker" cinstit intre Moscova și Kiev, a declarat, joi, in timpul unui briefing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, noteaza TASS, potrivit RADOR.

Ucraina s-a straduit sambata sa restabileasca alimentarea cu energie electrica și apa dupa ce ultimul val de atacuri ale Rusiei a aruncat mai multe orașe in intuneric și a forțat oamenii sa indure temperaturi sub zero grade fara incalzire sau apa curenta, anunța anews.com.tr. Rafalele de rachete…

Eventualele discuții de pace din Ucraina nu pot fi o acoperire pentru reinarmarea Rusiei, a declarat duminica ministrul britanic de externe James Cleverly, adaugand ca nu a vazut niciun semn ca Moscova ar intra in negocieri cu buna credința.

Uzbekistanul este interesat de proiectul Rusiei de a crea o uniune trilaterala a gazelor naturale cu Kazahstan și Uzbekistan, iar la o intalnire s-a ajuns la un acord pentru continuarea dialogului prin Comisia mixta la nivelul șefilor de guvern de la Samarkand, a declarat vicepremierul rus Alexander…

Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit, scrie agenția de presa RBC, potrivit Rador.

Natiunile Unite sunt in contact cu autoritatile ruse in urma informatiilor ca Moscova si-a suspendat participarea la un acord ce a reluat exporturile de cereale si ingrasaminte ucrainene la Marea Neagra, a declarat sambata un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters.

Cei mai importanți diplomați din Franța, Marea Britanie și Statele Unite, trei dintre cei mai puternici aliați ai Ucrainei, au emis o rara declarație comuna in care au respins acuzația Rusiei potrivit careia Kievul se pregatește sa foloseasca o așa-numita bomba „murdara" pe propriul teritoriu, calificand-o…