- Republica Moldova vrea sa adere "cat mai curand posibil" la Uniunea Europeana pentru a se proteja de amenintarea rusa si spera la o decizie "in urmatoarele cateva luni" cu privire la deschiderea negocierilor, a declarat presedinta Maia Sandu intr-un interviu acordat joi agentiei France Presse, citat…

- Procesul-verbal de la reuniunea din martie a Comitetului Federal pentru Piata Deschisa (FOMC) al Rezervei Federale a inclus o prezentare din partea membrilor personalului cu privire la potentialele repercusiuni ale falimentului Silicon Valley Bank si alte turbulente din sectorul financiar care s-au…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat ca fiscutiile in Executiv privind planurile ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare vor avea loc dupa ce vor centralizate toate propunerile, iar procesul de colectare si evaluare este in derulare. El a adaugat ca majoritatea ministerelor…

- Odata cu cea de-a noua crestere dobanzii cheie din martie 2022, Comitetul Federal pentru Piata Deschisa, care stabileste politica monetara, a remarcat ca cresterile viitoare nu sunt prestabilite si vor depinde in mare masura de datele primite. ”Comitetul va monitoriza indeaproape informatiile primite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Autoritațile de reglementare din Statele Unite care incearca sa stopeze panica in randul clienților au inchis Silicon Valley Bank și Signature Bank in cateva zile. Pe buzele tuturor sta intrebarea daca sunt și alte banci care risca sa se prabușeasca. Vineri, 10 martie, Silicon Valley Bank , un creditor…

- El a precizat ca o reuniune speciala a ministrilor apararii din UE, programata pentru 8-9 martie, va oferi o sansa tarilor de a oferi munitie din stocurile lor existente, adaugand ca este nevoie de pana la 10 luni pentru ca armatele europene sa comande si sa primeasca fie si un singur glont."Ne aflam…