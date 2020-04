Șeful RAR: „Importul de mașini second hand cu volanul pe partea…

Intr-un interviu acordat recent unei publicații centrale, directorul general al Registrului Auto Roman, Radian Tufa, a explicat in detaliu ce se va intampla, incepand de anul viitor, cu mașinile second hand cu volanul pe partea dreapta, provenind in special din Marea...